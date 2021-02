Una aposta total per la vida sana

El doctor en Nutrició Guillermo Mena ha posat en marxa la plataforma 'Burning Calories'

Gaudir d'una vida saludable a través de l'activitat física i la nutrició és una aspiració universal que molt sovint topa amb la dificultat d'accedir als millors professionals o de trobar el temps per fer-ho. Per donar-hi solució, el doctor en Nutrició i Metabolisme Guillermo Mena ha impulsat Burning Calories, una plataforma digital que ofereix, a través d'un sistema de subscripció, continguts elaborats amb la col·laboració de professionals multidisciplinars del Camp de Tarragona.

«La idea sorgeix durant el confinament, quan les circumstàncies limiten poder treballar cara a cara. Si bé és cert que existeixen continguts similars, Burning Calories es caracteritza perquè al darrere hi ha un equip de professionals altament qualificats, persones de tota confiança», explica Mena. Així, s'han sumat al projecte noms de l'esport com Carles Hernández, metge del Nàstic de Tarragona, Elia Figuera, fisioterapeuta esportiva, la fisioterapeuta Cristina Sánchez, o Abel Rincón, entrenador de tenis i molt actiu en la promoció dels estils de vida saludable. També hi col·laboren llicenciats en activitat física com Gerard Boquet, professionals del ioga com Sonia Juancomartí i Eli Montero, o el mateix Guillermo Mena en l'àmbit de la nutrició.

Burning Calories ofereix continguts relacionats amb l'activitat física, com ara rutines per fer a dins o a fora de casa, i una acadèmia de nutrició i salut per aprendre a portar un estil de vida saludable. Tot plegat s'estructura a través de vídeos, que els subscriptors poden anar visualitzant a mesura que es van posant a la web. En l'àmbit de l'activitat física hi ha sis apartats: Tonificació, Musculació, Cardio i altres rutines (com running o cycling), Prevenció de lesions, Cuerpo Mente (amb disciplines com el ioga, pilates o txikung), i Ball. Per a totes les disciplines hi ha tres categories, Principiant, Intermedi i Avançat, i permeten no només posar-se en forma, sinó també assolir objectius concrets, com per exemple rebaixar el greix corporal o evitar la pèrdua de massa muscular.

La plataforma s'articula a través d'un programa de subscripcions que poden ser Mensuals (24 euros), Semestrals (59 euros) i Anuals (99 euros). L'impulsor del projecte explica que les franges s'han dissenyat de manera que les persones que facin la subscripció anual gaudeixin de tants avantatges que gairebé els surti gratuïta. Tot plegat és possible perquè la plataforma ofereix als seus associats descomptes en clíniques d'estètica, clíniques dentals o restaurants entre altres. En aquest darrer apartat, la subscripció anual comporta un descompte del 15% en restaurants com Mas Rosselló, Saporo, El Pòsit del Serrallo o els restaurants del Club Tennis Tarragona.

«Encara que hi ha altres plataformes, no n'hi ha cap amb professionals de referència a Catalunya i, encara menys, a Tarragona», subratlla Mena, qui apunta també que tothom en pot ser membre, i que la plataforma disposa d'un canal on es resolen tots els dubtes que puguin sorgir.