Tarragona i les Terres de l'Ebre sumen dues jornades sense morts per covid-19

El risc de rebrot ha pujat lleument a les dues regions sanitàries

Actualitzada 23/02/2021 a les 10:33

A Catalunya l'Rt està a 0,99

Les dues regions sanitàries de la demarcació de Tarragona no han sumat cap nova defunció per coronavirus. Segons l'informe del Departament de Salut, la xifra total des de l'inici de la pandèmia és de 1.040 morts al Camp de Tarragona i 167 a les Terres de l'Ebre.La xifra de pacients ingressats al Camp de Tarragona ha augmentat a 118, dos més respecte l'últim balanç. A l'Ebre ha baixat a 40 pacients, tres menys respecte ahir. A l'UCI del Camp de Tarragona es mantenen els 41 pacients, i a l'Ebre han baixat a 14, un menys respecte la jornada anterior.Els casos acumulats per covid-19 al Camp de Tarragona ja són 35.085, que representen 52 més respecte les últimes dades. Les Terres de l'Ebre sumen 19 casos nous i ja acumulen 9.750.El risc de rebrot ha canviat la seva tendència i puja lleument. Al Camp de Tarragona ha pujat un punt i es troba en 136, mentre que a les Terres de l'Ebre ha passat de 113 a 119.Pel que fa al procés de vacunació al territori, al Camp de Tarragona s'ha administrat la primera dosi de la vacuna a 25.505 persones, mentre que 14.786 persones han rebut la segona dosi. A les Terres de l'Ebre les dades són més baixes, 7.613 han rebut la primera dosi de la vacuna i 4.404 la segona.La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, creix quatre centèsimes, fins a 0,99, mentre que el risc de rebrot ho fa cinc punts, fins a 268, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies continua a la baixa i passa de 284,21 a 277,39. S'han declarat 1.426 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 509.158. El 5,43% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 6 noves morts i el total és de 20.512 en tota la pandèmia. Hi ha 1.973 pacients ingressats als hospitals, 56 menys, i 593 a l'UCI, 5 més. Els vacunats amb la primera dosi són 321.268 (+11.786) i 184.161 amb la segona (+1.823).