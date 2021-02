Tallada l'AP-7 a Creixell per l'incendi d'un tràiler que ha patit un accident

El vehicle pesant s'ha quedat ocupant els tres carrils de la via en sentit nord i un en sentit sud

Actualitzada 23/02/2021 a les 12:44

L'autopista AP-7 es troba tallada a Creixell per l'accident d'un trailer refrigerador, el qual ha patit un accident en sentit Barcelona i ha quedat bolcat. El gasoil del vehicle pesant s'ha vessat i ha provocat un incendi. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit el tràiler s'ha quedat ocupant els tres carrils de la via en sentit nord i un en sentit sud. El conductor ha resultat ferit lleu i ha estat traslladat a l'Hospital Santa Tecla de Tarragona.El SEM ha activat tres ambulàncies i els Bombers de la Generalitat vuit dotacions que estan treballant en l'incendi que es troba desenvolupat i ha provocat una gran columna de fum negre. Sembla ser que el vehicle transportava tomàquets.L'accident ha comportat el tall de la via al quilòmetre 229 en sentit Barcelona i es fan desviaments cap a l'N-340 a Torredembarra.