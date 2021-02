La pandèmia redueix un 18% els delictes a la demarcació de Tarragona

Davallada del 22,8% a Tarragona

Gairebé un 18% menys de delictes a Reus

Tortosa, l'única ciutat on pugen

Davallada del 5,5% al Vendrell

Un 11,6% menys d'infraccions a Cambrils

Segons l'estadística feta pública aquest dimarts, els furts es van mantenir com la tipologia delictiva més habitual a la demarcació de Tarragona amb 6.718 casos, un 28,4% menys. Els diferents cossos policials també van comptabilitzar 3.398 robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions (-23,1%). D'aquests, 2.638 robatoris corresponen únicament a domicilis (-19,6%). També es van registrar 794 robatoris amb violència i intimidació (-24,2%).En l'àmbit dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual es va passar de 321 a 262 casos (-18,4%). En aquesta tipologia delictiva destaca que va haver-hi 36 agressions sexuals amb penetració respecte les 60 de l'any anterior, la qual cosa suposa un descens del 40%. No va haver-hi cap segrest -el 2019 van ser tres-, però sí divuit temptatives d'homicidi i assassinat (-18,2%) i tres crims consumats (-50%).Els delictes greus i menys greus de lesions van representar 220 casos (-38,4%). A més, va haver-hi 423 sostraccions de vehicles (-9,2%) i 358 casos comptabilitzats de tràfic de drogues (-1,6%). La resta d'infraccions penals, que van sumar vora 20.300 infraccions més, van caure un 12,4%.Tarragona va ser la ciutat de la demarcació de més de 30.000 habitants que més va reduir l'activitat delictiva el 2020. En concret, va passar de 8.912 a 6.877, un 22,8% menys. Destaca que no va haver-hi cap homicidi ni assassinat, però sí quatre temptatives –una menys. Els delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual es van mantenir amb 58 casos, però va haver-hi dotze agressions sexuals amb penetració –quatre més que el 2019.Els robatoris amb violència i intimidació van suposar 261 casos (-16,6%) i els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions, 488 (-25,4%), dels quals 346 van ser en domicilis (-21,2%). Els 1.619 furts registrats van suposar un descens del 33,3% i els 78 vehicles sostrets van ser un 40,5% menys. Per contra, va haver-hi vuit casos més de tràfic de drogues –de 45 a 53, un 17,8% més.La ciutat de Reus va sumar l'any passat 4.313 infraccions, un 17,9% menys. Destaca que no va haver-hi cap homicidi o assassinat consumat –el 2019 n'hi va haver un-, però que va haver dues temptatives –una més que l'any anterior. Els delictes greus i menys greus de lesions van ser 158, un 25,1% menys. De delictes contra la llibertat i indemnitat sexual se'n van comptabilitzar 46 (-8%), dels quals vuit van ser agressions sexuals amb penetració (-20%).Els robatoris amb violència i intimidació van caure un 22,3% (195 casos) i els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions es van reduir un 31,2%, i d'aquests 182 van ser únicament en domicilis (-33,8%). La capital del Baix Camp va patir 790 furts, un 26,6% menys, però 74 sostraccions de vehicles, un 8,8% més. El tràfic de drogues va passar de 49 a 39 casos (-20,4%).La capital de les Terres de l'Ebre va ser l'única gran ciutat de la demarcació -i l'única de tot Catalunya juntament amb Esplugues de Llobregat- on els fets delictius van créixer en l'any de la covid-19. En concret, van passar de 1.062 a 1.103, un 3,9% més. Tot i que només es va reportar un crim enfront els dos del 2019, va haver-hi 69 delictes greus i menys greus de lesions (+32,7%). Els delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual van passar de setze a deu a Tortosa, i les agressions sexuals es van reduir de cinc a dues (-60%).Els cossos policials van reportar disset robatoris amb violència i intimidació (+21,4%) a la capital del Baix Ebre i 60 robatoris amb força en domicilis i establiments (-3,2%), 50 dels quals corresponen únicament a domicilis (+6,4%). Els furts van caure un 26,5%, fins als 155 casos, i el tràfic de drogues es va reduir d'un 13,3%, de quinze a tretze fets coneguts. Només consta un vehicle sostret respecte els onze del 2019 (-90,9%).La capital del Baix Penedès va sumar 2.012 infraccions penals, un 5,5% menys. En concret, el 2020 va haver-hi tres temptatives d'homicidi i assassinat -dues més que el 2019-, però un 14,5% menys de delictes greus i menys greus de lesions (71 casos). Els delictes sexuals van passar de 22 a 15 (-31,8%) i les agressions sexuals de cinc a dues (-60%).Els robatoris amb violència i intimidació van repuntar un 37,7% i van passar de 61 a 84 casos l'any passat. Els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions van representar 164 casos (-36,9%) i els furts es van reduir un 18,2% fins als 329 fets coneguts. Al Vendrell van sostreure 22 vehicles (+83,3%) i es van reportar dinou casos de tràfic de drogues (+72,7%).A Cambrils (Baix Camp) les infraccions penals van passar de 1.423 a 1.258, la qual cosa suposa una reducció de l'11,6%. Els furts van ser la tipologia més nombrosa, amb 216 casos (-37,2%), seguits dels robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions, amb 135 casos (-10%), dels quals 93 corresponen únicament a domicilis (-23,8%). Va haver-hi 21 robatoris amb violència i intimidació, un 46,2% menys.Els delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual van passar de tretze a divuit, un 38,5% més, entre els quals cinc agressions sexuals amb penetració –dues més que el 2019. Els delictes greus i menys greus de lesions es van mantenir, amb 31 casos –dos menys- i va haver-hi una temptativa d'homicidi –cap el 2019. Els robatoris de vehicles van passar de vuit a onze, i els casos de tràfic de drogues, de cinc a deu.