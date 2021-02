L'Alt Camp vol posar ordre a la implantació massiva de parcs eòlics

Al·legacions per aturar el parc eòlic Pontons II

Davant l'arribada de diverses mocions i manifests contraris a la implantació massiva d'energies renovables i l'afectació en diversos municipis, el Consell ha volgut fer públic el seu desacord amb l'aprovació d'aquest manifest i la voluntat d'acordar un document conjunt amb tots els alcaldes. «Des d'aquí cal un ordre i un consens, estem en desacord que la Generalitat decideixi d'esquena al territori», ha etzibat Montserrat, que també és alcalde del Pla de Santa Maria.«Energies renovables sí, però sempre i quan hi hagi ordenació i planificació territorial, hem de vetllar pels interessos del territori i no ens perjudiqui a nivell turístic, etc.», ha afegit el conseller comarcal de Turisme, el qual també ha qüestionat que el Camp de Tarragona sigui la zona on s'hi concentra la major producció d'energia de Catalunya. Entre els punts que el territori no cedirà és en el soterrament de línies elèctriques fins a la subestació de Puigpelat.Veïns, empresaris, entitats socials i polítiques de Pontons, Aiguamúrcia i Querol han presentat al·legacions a l'avantprojecte del parc eòlic Pontons II, projectat a la zona fronterera d'aquests tres pobles. La Generalitat va tombar el primer projecte, que preveia la instal·lació de nou grans aerogeneradors. La mateixa empresa, la promotora Eòlica La Conca, ha presentat una segona proposta amb quatre molins.