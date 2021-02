Cambrils remodelarà part de l'avinguda Diputació, la Rambla Regueral i el carrer Orquídies

S'ha adjudicat el projecte per renovar voreres i paviments i reordenar el trànsit

L'Ajuntament de Cambrils ha adjudicat la redacció del projecte executiu d'obres de la Rambla del Regueral i la vorera nord de l'avinguda Diputació (des del Pi Rodó a la Rambla Jaume I) així com el projecte d'urbanització del carrer Orquídies.

Entre l'avinguda Diputació i la Rambla del Regueral es renovaran tots els elements urbans, es soterraran els serveis que actualment discorren aeris i es canviaran tots els que estiguin en mal estat.



Amb aquesta actuació es reordenarà l'aparcament en línia existent per poder ampliar la vorera nord per tal de donar resposta a la demanada comercial de la zona i la gran afluència turística. També es renovaran els paviments de la vorera i de la franja d'aparcament, els elements de mobiliari urbà, l'enllumenat públic, l'arbrat, seguint criteris de sostenibilitat.Pel que fa al carrer Orquídies, aquí es renovarà els paviments i les voreres amb l'objectiu de recuperar espai per a vianants i ciclistes i convertir el tram més estret en un carril d'una direcció única per millorar la seguretat.