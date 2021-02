Aprovat el conveni perquè els municipis de la Conca de Barberà rebin aigua de l'Ebre

La primera fase del projecte preveu l'extensió de la xarxa d'abastament d'aigua del CAT fins a Forès i té un pressupost de 4,2 MEUR. La segona, preveu portar l'aigua des de Forès fins a Conesa i Santa Coloma de Queralt, amb una inversió de 2,8 MEUR. La darrera contempla portar l'aigua fins als altres municipis i té un pressupost de 2,7 MEUR. L'ACA ja ha publicat les bases per a la subvenció de la segona fase.Els ajuntaments implicats aportaran 785.000 euros, mentre que la resta la posaran la Diputació de Tarragona i l'ACA, que ja ha concedit un ajut inicial de 3,1 MEUR per a la primera fase. A banda, la Diputació prestarà assistència tècnica en el projecte i el Consell Comarcal en coordinarà l'execució.El president de l'ens comarcal, Magí Trullols, s'ha mostrat satisfet amb el procés del projecte, que permetrà millorar la qualitat i la quantitat d'aigua que arriba a aquests municipis, que fa anys que pateixen mancances d'abastament d'aigua potable per al consum dels seus habitants, ja sigui per la seva escassetat o per la baixa qualitat de la que tenen disponible.