Un trentena de ceramistes confirmen la participació a Terrània, el Festival Internacional de Ceràmica de Montblanc. L'any passat el certamen, en la seva 18a edició, es va haver d'ajornar per la covid-19. Fa unes setmanes es va trametre una comunicació a tots els ceramistes que havien estat escollits per a l'edició de l'any passat per confirmar si encara estaven en disposició de prendre part en el festival. Malgrat el clima d'incertesa, els vint-i-set ceramistes escollits han confirmat que hi assistiran, si les condicions sanitàries ho permeten. Terrània està previst que se celebri els dies 24, 25 i 26 de setembre. La procedència dels ceramistes tornarà a ser variada: Catalunya (11), França (9) Espanya (5), Luxemburg i Països Baixos (1).

A causa de la pandèmia, el juny de 2020 es va anunciar que no tindria lloc en el darrer cap de setmana de setembre i que es posposava a 2021. Els primers mesos de l'any passat, durant el confinament, l'Àrea de Turisme de Montblanc no va deixar de fer les tasques habituals relacionades amb l'organització de Terrània. És per això que ja es coneixia el nom del ceramista convidat per a l'exposició central, es disposava del cartell de l'esdeveniment, s'havien programat bona part de les activitats a fer i va tenir lloc la selecció dels ceramistes participants. Això ha fet que enguany les tasques d'organització d'aquest festival adreçat a ceramistes i públic aficionat a la ceràmica artística s'hagin programat d'una altra manera. Per tal de garantir distàncies de seguretat i espais diàfans no hi haurà cap país convidat, per la qual cosa els ceramistes austríacs que hi havien de participar han hagut de posposar la seva participació.