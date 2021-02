Salou suspèn la convocatòria per a la credencial de taxista per la pandèmia

L'Ajuntament informa que per aquest 2021 tampoc es preveu que es pugui dur a terme una nova convocatòria

Actualitzada 22/02/2021 a les 18:44

L'Ajuntament de Salou ha suspès la convocatòria per obtenir la credencial de conductor de taxi de l'any 2020 a causa de les restriccions de la crisi sanitària, segons informa el consistori.L'Ajuntament de Salou informa que els exàmens que hi havia pendents de l'any 2020 per obtenir la credencial de conductor de taxi no es faran, i per aquest 2021 tampoc es preveu que es pugui dur a terme una nova convocatòria.Aquesta resolució s'ha pres davant l'evolució de la pandèmia de Covid-19, atès que continuen les restriccions a la mobilitat de les persones i al dret de reunió.A més de la declaració d'anul·lació de la convocatòria de l'any 2020, l'Ajuntament de Salou també anuncia que durant aquest 2021 no es preveu, tampoc, que es pugui dur a terme una nova cita per realitzar les corresponents proves.