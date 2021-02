La manca de construcció a l'Ebre arrossega a la demarcació a la cua en els preus d'obra nova

La manca d'habitatge de nova construcció a les Terres de l'Ebre aboca el conjunt de les comarques tarragonines a la cua en els preus d'obra nova a Catalunya. El preu mitjà de venda d'un habitatge se situa en els 189.469 euros, un 4,9% per sota respecte fa un any, i el preu per m2 útil cau gairebé un 7%. Així ho recull l'estudi anual de l'Associació de Promotors de Catalunya, que deix constància d'aquesta situació a l'Ebre, en contrast amb la zona de la Costa Daurada.En el territori hi ha 116 promocions noves i prop de 2.000 habitatges -un 25,6% a la venda. El sector no ha percebut la covid-19. Els promotors estan molt amoïnats per la suspensió del POUM de Tarragona. Avisen que pot fer que alguna inversió es «desviï» cap a l'estat espanyol.