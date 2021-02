La demarcació de Tarragona tanca el diumenge sense defuncions i amb una reducció a l'UCI

El nombre de vacunacions a les dues regions sanitàries ha estat molt baixa

Actualitzada 22/02/2021 a les 10:26

Situació a Catalunya

El Departament de Salut no ha notificat cap nova defunció a la demarcació de Tarragona. D'aquesta manera la xifra acumulada des de l'inici de la pandèmia és de 1.040 morts al Camp de Tarragona i 167 a les Terres de l'Ebre.El nombre d'ingressats als centres hospitalaris del territori ha augmentat a 116 al Camp de Tarragona, 2 més respecte l'últim balanç. A l'Ebre ha pujat a 43 pacients, un més respecte ahir. A l'UCI del Camp de Tarragona hi ha 41 pacients (+1), i a l'Ebre han baixat a 15, quatre menys respecte la jornada anterior.Els casos acumulats per covid-19 al Camp de Tarragona ja són 35.033, que representen 37 més respecte les últimes dades. Les Terres de l'Ebre sumen 3 casos nous i ja acumulen 9.731. Pel que fa la risc de rebrot, aquest s'ha reduït al Camp de Tarragona en vuit punts i es troba en 135, mentre que a les Terres de l'Ebre ha baixat de 114 a 113.Pel que fa al procés de vacunació al territori, al Camp de Tarragona s'ha administrat la primera dosi de la vacuna a 24.651 persones, mentre que 14.593 persones han rebut la segona dosi. A les Terres de l'Ebre les dades són més baixes, 7.427 han rebut la primera dosi de la vacuna i 4.331 la segona.La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, creix quatre centèsimes, fins a 0,95, mentre que el risc de rebrot ho fa dos punts, fins a 263, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies continua a la baixa i passa de 293,46 a 284,21. S'han declarat 693 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 507.732. El 5,11% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 36 noves morts i el total és de 20.506 en tota la pandèmia. Hi ha 2.029 pacients ingressats als hospitals, 58 més, i 588 a l'UCI, 5 menys. Els vacunats amb la primera dosi són 309.482 (+341) i 182.338 amb la segona (+204).