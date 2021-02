L'Ajuntament de Torredembarra demana desvincular la delinqüència del centre de menors

El consistori fa una crida a la tranquil·litat després de diversos moments de tensió que s'han viscut al municipi

Actualitzada 22/02/2021 a les 12:31

L'Ajuntament de Torredembarra manté la crida a la tranquil·litat després del cap de setmana en què s'han viscut alguns moments de tensió divendres al vespre i diumenge en la concentració antifeixista.Alhora demanen desvincular fermament la delinqüència de l'entorn de l'habitatge del carrer de les Mimoses amb el centre d'acompanyament de menors. Asseguren que es tracta de persones diferents, sense cap tipus de connexió.El consistori afirma que els menors agredits dijous a la nit no tenen relació amb els fets delictius protagonitzats per joves majors d'edat que vivien en l'esmentat carrer.Finalment, ha volgut desmentir que rebi cap aportació econòmica de la Generalitat (administració titular del centre de menors) per la ubicació de l'equipament al municipi ni que hagi acordat amb cap administració acollir el centre a Torredembarra.