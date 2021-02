L'Ajuntament injectarà 100.000 euros al teixit comercial amb els primers Bons Cambrils

Cada persona podrà sol·licitar quatre vals per un import de 5 euros cadascun per gastar en establiments i restaurants de Cambrils

Actualitzada 22/02/2021 a les 15:04

Funcionament dels Bons de descompte

L'Ajuntament de Cambrils injectarà inicialment 100.000 euros al teixit comercial i empresarial local en la primera edició de la campanya de descomptes dels Bons Cambrils, que es posarà en marxa durant la primavera i generarà un impacte econòmic directe d'un mínim de 300.000 euros. La campanya, adreçada tant a la ciutadania de Cambrils com a visitants, compta amb el suport de la Cambra de Comerç de Reus, que serà l'encarregada de comprovar les justificacions dels bons i gestionar el seu pagament.El regidor de Promoció Econòmica, Oliver Klein, ha explicat avui al Ple que l'objectiu de la mesura és dinamitzar els establiments locals, que han patit les conseqüències econòmiques de la crisi generada per la Covid-19. El regidor també ha anunciat que el llançament dels Bons anirà acompanyat d'una potent campanya de promoció per incentivar les compres al comerç local.Klein ha avançat que més endavant hi haurà una segona tongada de Bons de 100.000 euros més. La iniciativa dels Bons se suma a la línia d'ajudes directes als establiments que es va convocar a finals de l'any passat i que enguany es reeditarà amb un segon paquet que també inclourà als allotjaments turístics.A la campanya s'hi podran adherir els establiments i restaurants locals que compleixin els requisits establerts, sense necessitat de pertànyer a cap associació comercial, mitjançant un web on hauran d'introduir les seves dades per figurar en el llistat i aconseguir el distintiu que els identificarà.Una vegada engegada la campanya, que durarà un mes, les persones interessades podran obtenir 20 euros de descompte, repartits en 4 de Bons de 5 euros cadascun. Els Bons tindran una caducitat de 15 dies des del moment que es sol·licitin i caldrà mostrar-los a l'establiment.Cada Bo es podrà gaudir per una compra mínima de 15 euros. És a dir, un Bo serà per a una compra mínima de 15 euros, 2 Bons per a una compra mínima de 30 euros, 3 Bons per a una compra mínima de 45 euros i 4 Bons per a una compra mínima de 60 euros. Els establiments aplicaran els descomptes en el moment de la compra introduint el codi QR en una App i posteriorment rebran l'import dels Bons justificats.