Cambrils suspèn els grans esdeveniments esportius de la Setmana Santa

La situació sanitària ha obligat a cancel·lar el Mundialito, el Costa Daurada Cup i la competició de balls esportius

Actualitzada 22/02/2021 a les 18:38

La Mitja Marató i l'Scott Maraton BTT

Els grans esdeveniments esportius que se celebren per Setmana Santa a Cambrils s'han hagut de suspendre a causa de les mesures sanitàries per evitar la propagació de la Covid-19. Així doncs, l'Ajuntament de Cambrils, el Patronat de Turisme i els diferents organitzadors han decidit cancel·lar el Mundialito de futbol infantil, el Costa Daurada Cup de futbol base i la competició de balls esportius.Es tracta de tres activitats de format massiu, que compten amb una alta participació i no es poden adaptar a la normativa actual. Cal tenir en compte que el Mundialito és el torneig internacional de futbol infantil més gran del món i que en l'última edició, el 2019, hi van participar 5.000 esportistes de 300 equips de diversos països. La voluntat de l'Ajuntament i de l'organització és que el torneig es continuï celebrant a Cambrils durant els propers anys i per això ja s'han iniciat les converses per signar la renovació del conveni.La regidora d'Esports, Natàlia Pleguezuelos, ha afirmat que l'Ajuntament continua apostant per l'esport d'una manera segura i segueix treballant per poder acollir el Mundialito l'any que ve amb molta il·lusió. «Aquest any treballem per fer mes esdeveniments en format menys quantitatiu però més qualitatiu i de forma més seguida, ja que som conscients de la necessitat de seguir organitzant esdeveniments esportius al nostre municipi», ha afirmat la regidora.Hi ha esdeveniments esportius que pel seu format sí que es podran celebrar amb garanties sanitàries. El Departament d'Esports de l'Ajuntament està treballant amb en l'organització de la Mitja Marató mentre que el Patronat de Turisme avança amb l'Scott Marathon BTT, puntuable per l'Open d'Espanya XCM i per la Copa Catalana XCM, que també es disputarà durant l'abril.Altres competicions previstes són el Campionat Catalunya Patinatge categoria cadet i Juvenil els dies 11,12 i 13 de juny, la Costa Daurada Cup Summer del 29 de juny al 3 de juliol, la Lliga de Voli Platja 31 de juliol a l'1 d'agost.