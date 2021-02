La manifestació s'ha dissolt sense cap problema greu

Actualitzada 21/02/2021 a les 13:56

Tensió a Torredembarra a la concentració en suport dels menors tutelats. La manifestació on es concentraven desenes de persones en dos grups, una reclamant seguretat al poble i l'altre que condemnava els actes violents, s'ha dissolt sense cap problema greu després que es visquessin moments de tensió entre els dos grups.Els manifestants s'hi han concentrat a les 12 h d'aquest diumenge per condemnar i denunciar les agressions que s'han estat produint aquesta setmana. Des de la concentració d'aquest dijous que va acabar provocant danys a finestres i portes del centre de menors estrangers no acompanyats (MENA) situat a l'avinguda Montserrat, a la zona dels Munts, s'han produït diversos actes violents que han provocat aquesta concentració en defensa dels menors tutelats.S'ha vist tensió quan un grup de manifestants condemnaven aquesta violència i remarcaven que «no són feixistes». Mentrestant un altre grup contestava reclamant que «no són racistes ni feixistes, solament volem la seguretat al nostre poble».