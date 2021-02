Creix lleugerament el nombre d'ingressats als hospitals del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre

La demarcació de Tarragona tanca la setmana amb 4 noves defuncions per coronavirus. Dos al Camp de Tarragona que ja suma un total de 1.040 des de l'inici de la pandèmia i dos a les Terres de l'Ebre que té un total de 167, segons indiquen les últimes dades facilitades pel Departament de Salut. Cap d'aquestes defuncions s'ha donat a les residències del territori, que ja sumen 3 dies seguits sense registrar-ne cap.El nombre d'ingressats per covid creix lleugerament al Camp en 3 persones. Els hospitals del territori acumulen un total de 117 pacients i 42 a l'UCI, un menys respecte les últimes dades. A les Terres de l'Ebre el nombre de pacients augmenta en 2 i ja acumulen 42 persones als hospitals mentre que l'ocupació a l'UCI es manté en 19 pacients.El risc de rebrot es manté igual a les Terres de l'Ebre, amb 114 punts. El nombre de contagiats creix en 10 persones i ja es registra un total de 9.728 des de l'inici de la pandèmia. Al Camp de Tarragona baixa dos punts, i es queda en 143. El Departament de Salut registra 65 casos nous per coronavirus, el territori ja en suma 34.996 des de l'inici de la pandèmia.El procés de vacunació continua lentament aquest primer dia del cap de setmana. Al Camp de Tarragona s'han administrat 57 primeres dosis de la vacuna i 63 de la segona dosi. 24.652 persones han començat el procés de vacunació i 14.578 ja estan totalment vacunades. A les Terres de l'Ebre sumen 17 vacunacions de la primera dosi i 1 de la segona. 7.426 persones han començat el procés de vacunació mentre que 4.331 ja l'han acabat.La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, creix tres centèsimes, fins a 0,91, mentre que el risc de rebrot es manté estable en els 261, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies continua a la baixa i passa de 304,38 a 293,46. S'han declarat 1.234 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 507.039.El 4,77% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 59 noves morts i el total és de 20.470 en tota la pandèmia. Hi ha 1.971 pacients ingressats als hospitals, 27 més, i 593 a l'UCI, 13 menys. Els vacunats amb la primera dosi són 309.141 (+2.722) i 182.134 amb la segona (+778).