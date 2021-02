Un centre escolar del Baix Penedès es manté tancat pel covid

La Llar d'Infants l'Oreneta de la Bisbal del Penedès és un dels tres centres afectats a Catalunya

Actualitzada 20/02/2021 a les 09:49

Els grups escolars confinats per covid-19 són 1.139, 37 més que en el darrer balanç, segons dades del Departament d'Educació. Representen l'1,58% dels aproximadament 72.000 grups. Hi ha 27.443 persones confinades, 971 més que en el darrer balanç: 26.020 alumnes (+877), 1.332 docents i personal d'administració i serveis (+81) i 91 de personal externs (+13). Els positius acumulats són 54.094, 395 més que en el balanç anterior. Es registren 2.493 positius als centres educatius els darrers deu dies. Hi ha tres centres tancats, un a la Noguera, un al Baix Penedès, i un al Gironès. Representen el 0,06% del total. A més, hi ha 701 centres amb algun grup confinat, el 13,73% del total de 5.104 centres.