El risc de rebrot baixa lleugerament tant al Camp de Tarragona com a les Terres de l'ebre però encara és elevat

Actualitzada 20/02/2021 a les 10:29

La demarcació de Tarragona respira i redueix les persones ingressades als hospitals per covid-19. El Camp de Tarragona té 114 persones ingressades als hospitals del territori, quatre menys respecte les anteriors dades atorgades pel Departament de Salut i les Terres de l'Ebre es queden amb 40 ingressats, 3 menys respecte les anteriors dades.Les UCI també veuen com es redueix la pressió lleugerament, al Camp queden 43 persones ingressades a la unitat de cures intensives dos menys respecte les anteriors dades i a l'Ebre té 19 persones, 3 menys respecte a les dades d'aquest dijous.El Camp de Tarragona, però, registra dues noves defuncions i ja acumula 1.038, cap d'aquestes s'ha donat a les residències. A l'Ebre no s'ha registrat cap.El risc de rebrot es redueix lleugerament tant al Camp de Tarragona com a les Terres de l'Ebre. Al Camp es queda amb 145, vuit punts menys respecte les anteriors dades i a l'Ebre es calcula uns 114, dos punts menys respecte les anteriors dades. D'aquesta manera, continua la tendència a la baixa a la demarcació de Tarragona, però recordem que encara el territori es troba en una situació de risc alt. Al Camp s'han sumat 57 casos nous i ja es calcula un total de 34.931 casos de coronavirus mentres que l'Ebre en suma 17 i suma un total de 9.718 casos.El procés de vacunació continua i al Camp de Tarragona es sumen 1.941 noves administracions de la primera dosi de la vacuna i 144 de la segona dosi. En total, 24.595 persones han iniciat el procés de vacunació mentre que 14.515 ja l'han acabat. A l'Ebre s'han administrat 650 noves dosis de la primera dosi i 90 de la segona, sumant un total de 7.409 i 4.330 respectivament.