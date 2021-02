Detinguts tres homes per falsificar monedes i per traficar amb drogues a Salou

Els Mossos d'Esquadra, conjuntament amb la Policia Local, van començar la investigació a finals de l'any passat quan els agents van tenir coneixement que hi havia un focus delinqüencial força important en un bloc situat entre la confluència dels carrers Montserrat, Pere Martell i Via Aurèlia. Els individus havien ocupat diversos pisos en aquesta zona i traficaven amb droga.En el dispositiu, es va localitzar 200 plantes de marihuana en un dels tres domicilis registrats i també aparells d'aire tipus split, ventiladors, humidificadors, filtres i altres elements necessaris per dur a terme una plantació 'indoor'.En un altre pis es va intervenir una plantació de marihuana de 80 plantes i es van localitzar nombrosos fulls de paper DIN A4 amb bitllets de 20 euros impresos per un valor de 1200 euros. A més, també es va trobar un gran nombre d'hologrames de bitllets amb valor facial de 20 euros, altres hologrames dins d'un forn, dues impressores escàner multifunció i una màquina per mesurar i tallar els bitllets impresos amb precisió.A banda, els investigadors han pogut acreditar que han els detinguts han pogut posar en circulació bitllets falsificats recentment.