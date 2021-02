Territori i Sostenibilitat licita les obres per a millorar l'accessibilitat i la seguretat viària a la C-12 a Ascó

L'obra es licita per un import d'1,5 MEUR i s'iniciarà el setembre vinent

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, juntament amb l'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribes, ha visitat l'encreuament de la C-12 amb la C-12b, on el Departament de Territori i Sostenibilitat construirà una nova rotonda. La visita ha coincidit amb l'inici de la licitació de les obres, que permetran millorar l'accessibilitat cap a un sector industrial i afavorir la seguretat viària i la mobilitat en aquest àmbit. L'obra, que es licita per un import d'1,5 MEUR, serà finançada en un 61% per l'Ajuntament d'Ascó i en un 39%, per la Generalitat.

Els treballs consistiran en la construcció d'una rotonda de 80 metres de diàmetre exterior que permeti reordenar els moviments dels diversos accessos de l'entorn. Aquesta rotonda es construirà en l'eix del tronc de la C-12 i substituirà l'actual giratori, excèntric a la carretera.