Després dels aldarulls d'ahir al vespre, s'ha reforçat el servei de Policia Local i Mossos d'Esquadra

Actualitzada 19/02/2021 a les 13:22

Els propietaris de l'habitatge del carrer de les Mimoses de Torredembarra, que estava ocupada per uns joves estrangers i que tenien atemorit als veïns del municipi, han decidit tapiar l'entrada i les finestres, aprofitant que els individus es troben fora del municipi.Dijous per la tarda, els torrencs van dur a terme una manifestació pacífica per reclamar més seguretat a Torredembarra, la qual va acabar situacions de violència i destrosses. Dos joves residents al centre de menors van resultar ferits i es van trencar els vidres de les portes i finestres de l'equipament, situat a l'avinguda de Montserrat.L'Ajuntament de Torredembarra ha fet un comunicat per lamentar i condemnat els fets violents ocorreguts ahir a la nit. Alhora que ha mostrat la seva preocupació per la gravetat dels fets succeïts i ha fet una crida a la tranquil·litat. Per evitar més aldarulls, s'ha reforçat el servei de Policia Local i Mossos d'Esquadra.