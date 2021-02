Segueix el conflicte a Torredembarra entre un grup de joves del municipi i els MENA

Els dos grups s'han tirat ampolles de vidre i pedres a l'estació de tren

Actualitzada 19/02/2021 a les 21:40

A través de les xarxes socials, durant el dia d'avui diversos grups de Torredembarra s'havien citat per enfrontar-se amb grups de MENA. Per l'altra banda, alguns okupes de la casa de les Mimoses (el punt del conflicte entre veïns i ex-MENA) i altres MENA havien respòs a la crida. Tot semblava preparat per una baralla multitudinària al municipi, però finalment no ha estat així.Passades les 20.30 hores un grup de joves, suposadament del poble, que esperaven a l'estació de tren han tirat ampolles i pedres en veure que un grup de MENA baixava del tren, aquests han respòs. Els dos grups anaven armats amb pals i ganivets.Alguns vianants s'han vist sorpresos per la pluja d'objectes, però no s'han hagut de lamentar ferits ni destrosses. El succés ha creat molta expectació entre les persones que estaven als bars de la zona, tots recollien menjar per endur de bars i restaurants i han vist de primera mà el conflicte.Dues dotacions d'antiavalots dels Mossos d'Esquadra, estaven preparats a la mateixa estació, previnguts d'un possible conflicte en resposta als fets d'ahir. Els agents han obligat als MENA a tornar a entrar al tren i, finalment, els fets no han anat a més. També han identificat a un grup de quatre joves de Torredembarra, però no s'han produït detencions.A les 21.30 una dotació dels Mossos de paisà ha aturat a un grup de joves que s'havia dispersat pel poble i els ha identificat.