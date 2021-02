Les exportacions s'enfonsen un 13,3% a la demarcació de Tarragona l'any 2020

Actualitzada 19/02/2021 a les 11:55

La Unió Europea, on més es ven

La covid-19 accentua la balança comercial negativa

Desembre de rècord

La crisi generada per la covid-19 ha enfonsat un 13,3% les exportacions tarragonines l'any 2020 fins els 7.617 MEUR. Tot i que és la davallada més acusada de les quatre demarcacions catalanes, cal tenir en compte que el territori va registrar el 2019 un rècord històric d'exportacions i que el volum de vendes del 2020 se situa per sobre dels nivells del 2016. La davallada es deu a la caiguda d'un 11,5% dels productes químics -que suposen més d'un terç de les vendes a l'exterior- i d'un 57% en el cas dels combustibles i olis minerals. Malgrat tot, a final d'any la tendència millora i la demarcació ha signat el millor desembre exportador de la sèrie històrica amb 746,4 MEUR, un 15,4% més, amb una recuperació de les exportacions de la química.El Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre no han pogut esquivar els efectes de la covid-19 i han vist truncada la tendència alcista dels darrers anys, segons constata l'informe publicat aquest divendres pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.Per sectors, durant el 2020 les exportacions de productes químics han assolit els 2.632,8 MEUR, un 11,5% menys, i les manufactures de consum han arribat als 1.203 MEUR, una dècima menys. Aquests dos àmbits representen el 54,1% del conjunt de les exportacions de la demarcació.En concret, el rànquing l'encapçalen les matèries i manufactures plàstiques, amb vendes per valor de 1.582,47 MEUR, i els combustibles i olis minerals, amb un muntant de 704,9 MEUR, molt per sota dels 1.661 MEUR del 2019. Les joguines, jocs i articles esportius han suposat vendes per import de 663,19 MEUR; els olis essencials i perfumeria, 336,9 MEUR, i els productes químics orgànics 293 MEUR.Pel que fa als països de destinació de les exportacions, França repeteix com el principal comprador entre gener i desembre, per un import de 1.811,6 MEUR, seguit d'Itàlia amb 975 MEUR, Alemanya amb 667,32 MEUR, Portugal amb 662,06 MEUR i el Regne Unit amb 421,46 MEUR.El Marroc escala posicions durant el 2020 amb 347,5 MEUR, seguit dels Estats Units amb 276,6 MEUR, els Països Baixos amb 241,35 MEUR, Turquia amb 228,21 MEUR -dels pocs països que van comprar més al territori-, Bèlgica amb 184,1 MEUR i la Xina, que puja dues posicions en el rànquing, amb gairebé 166 MEUR, 40 milions més que el 2019.Al capdamunt de la llista de països on més exporten les empreses tarragonines el tanquen Polònia amb 157,45 MEUR, Grècia amb 118,45 –que s'enfonsa respecte els 392 MEUR del 2019-, Argèlia amb 79,4 MEUR i el Japó, que se situa com el quinzè mercat d'exportació, amb 56,47 MEUR.Durant el 2020 les comarques del Camp i l'Ebre van fer importacions per un import de 10.884 MEUR, un 24,6% menys. Això suposa que la demarcació va situar el seu dèficit comercial en els 3.2671 milions, un 42,1% més. Per sectors, les importacions de productes químics van arribar als 2.125,6 MEUR, un 14,3% menys. D'altra banda, la compra de manufactures de consum va retrocedir un 3,4%, fins als 912,2 milions.Al desembre les vendes tarragonines a l'exterior van revifar un 15,4% respecte un any enrere, fins als 746,4 MEUR. En aquest cas, l'exportació de productes químics va créixer un 20,9% i la de manufactures de consum va pujar un 6,3%. Les importacions, amb 1.034,1 MEUR, van anar lleugerament a la baixa, amb un 1,6% menys de compres a l'estranger.