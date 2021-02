Actualitzada 19/02/2021 a les 13:55

La Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (FEDAIA) ha condemnat fermament aquest divendres l'atac a un centre de menors a Torredembarra per part d'un grup sense identificar. «És un atac indiscriminat motivat per prejudicis», ha apuntat en un comunicat, on ha subratllat que és un «atemptat contra la casa d'aquests joves, el seu lloc de vida i l'espai que ha d'esdevenir segur per a ells». La federació ha aprofitat per denunciar que en «l'esfera política i mediàtica s'alimentin els prejudicis contra aquests nois a través de proclames que avalen el discurs d'odi envers aquestes persones».