Els treballadors del centre de menors de Torredembarra indignats i alarmats per l'atac

Actualitzada 19/02/2021 a les 14:54

Destrosses i dos ferits, un de gravetat

MÉS INFORMACIÓ Una concentració a Torredembarra per reclamar més seguretat acaba amb violència i destrosses

L'empresa Intress, que gestiona el centre de menors de Torredembarra, ha expressat la «indignació i alarma» que els ha generat l'atac que van patir dijous al vespre per un grup d'unes sis persones. La companyia ha remarcat els dany psicològic i moral causat i «l'extraordinària actuació de les educadores i tècniques».Intress ha afirmat que es tracta «d'una agressió injusta fruit d'un discurs manipulador i enganyós sobre l'arribada de persones que busquen el seu futur a Europa». «Ha estat un acte vandàlic, oportunista i una expressió d'odi que per desgràcia ja hem viscut altres cops a Catalunya, i contra espais residencials molt similars al nostre. Ara ens ha tocat. Són una dotzena de treballadores i una quinzena de nois que acompanyem. Tenen tot el nostre suport i volem compartir el nostre dolor pel que ha succeït», han afegit.Alhora han considerat «intolerable» l'atac «en la seva llar» i han lamentat «la injustícia de pretendre fer-los responsables de fets que no han comès».Un grup de persones va destrossar aquest dijous el centre de menors de Torredembarra i va ferir dos dels residents, un dels quals de gravetat. Els fets van passar després d'una manifestació veïnal que reclamava més seguretat arran de diversos delictes comesos per uns joves majors d'edat que viuen en una casa ocupada.Posteriorment a la concentració un grup va anar per lliure a buscar alguns dels ocupes i hauria acabat agredint un resident del centre de menors de la localitat. El ferit es troba ingressat a l'hospital Santa Tecla de Tarragona amb el nas trencat. També es van dirigir al centre de menors titularitat de la Generalitat i hi van fer destrosses abans d'entrar-hi i atemorir els residents.El grup va trencar els vidres de la porta d'accés i de les finestres, i van malmetre mobiliari de l'interior, mentre els residents es van haver de refugiar a les habitacions fins a l'arribada de la policia.Els Mossos d'Esquadra tenen una investigació oberta per tal d'identificar el grup que va agredir els menors i que va protagonitzar els danys al centre residencial.