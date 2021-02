Els hospitals tarragonins i ebrencs redueixen considerablement el nombre d'ingressats

Salut ha notificat sis noves defuncions i el risc de rebrot a les Terres de l'Ebre ha crescut

Actualitzada 19/02/2021 a les 11:03

Situació a Catalunya

El Departament de Salut ha notificat aquest divendres sis noves defuncions per covid-19 al Camp de Tarragona, una d'elles a residències. Aquesta xifra eleva el total acumulat des de l'inici de la pandèmia a 1.036 morts en aquesta regió sanitària. A les Terres de l'Ebre la dada es manté en 165 èxitus.El nombre de pacients als centres hospitalaris del territori continua baixant. Al Camp de Tarragona hi ha 118 pacients ingressats, 24 menys respecte l'últim balanç. A l'Ebre ha baixat a 43 pacients, sis menys respecte ahir. A l'UCI del Camp de Tarragona hi ha 45 pacients (-3), i a l'Ebre es mantenen en 22.Els casos acumulats per covid-19 al Camp de Tarragona ja són 34.874, que representen 63 més respecte les últimes dades. Les Terres de l'Ebre sumen 14 casos nous i ja acumulen 9.701.El risc de rebrot s'ha reduït al Camp de Tarragona en cinc punts i es troba en 153, mentre que a les Terres de l'Ebre ha pujat de 112 a 116.Pel que fa al procés de vacunació al territori, al Camp de Tarragona s'ha administrat la primera dosi de la vacuna a 22.654 persones, mentre que 14.371 persones han rebut la segona dosi. A les Terres de l'Ebre les dades són més baixes, 6.759 han rebut la primera dosi de la vacuna i 4.240 la segona.La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, creix una centèsima, fins a 0,86, mentre que el risc de rebrot baixa 10 punts, fins a 264, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies es redueix i passa de 333,79 a 316,15. S'han declarat 1.814 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 503.869. El 4,3% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 37 noves morts i el total és de 20.408. Hi ha 2.026 pacients ingressats als hospitals, 91 menys, i 613 a l'UCI, 3 menys. Els vacunats amb la primera dosi són 277.091 (+5.559) i 176.212 amb la segona (+815).