El 92% de les residències tarragonines ha rebut la segona dosi de la vacuna

Són unes xifres molt similars a les del conjunt de Catalunya, les quals va anunciar el Departament de Salut aquest passat dimecres

Actualitzada 18/02/2021 a les 20:53

El 92,55% de les residències de la Regió Sanitària Camp de Tarragona ha rebut la segona dosi de la vacuna contra el coronavirus.Aquesta xifra correspon a les dades tant de residents com de personal que treballa en els geriàtrics, treballadors sanitaris. Aquesta xifra va en consonància amb la de la resta de Catalunya, on manquen poques residències en les quals hi hagi gent per rebre les vacunes.Aquestes dades arriben un dia després que Carmen Cabezas, sots-directora de Promoció de la Salut, anunciés que «el 92,6% de les residències han estat vacunades), unes dades pràcticament idèntiques a les que el Departament de Salut de la Generalitat ha facilitat a aquest diari.