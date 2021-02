Denuncien que Cultura ha acomiadat 11 treballadors de cap de setmana dels monestirs de Catalunya

⬇️⬇️

❌El Departament de Cultura ha decidit acomiadar 11 treballadors que feien possible l'obertura dels monuments de Catalunya els caps de setmana, perquè els contractes precaris que tenien de fa anys avui són il•legals. pic.twitter.com/ayAlm7uAcm — Judit Romeo (@JuditRomeoBoada) February 18, 2021

A més a més, critica que «l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural no s'hagi plantejat cap altra solució que tancar monuments els dies que no hi ha prou personal», ja que això, al seu parer «demostra el baix nivell dels gestors de patrimoni que tenim a la Generalitat, un nul respecte pel territori».