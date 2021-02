Convocants de la protesta a Torredembarra es desmarquen de l'atac al centre de menors

Titllen de «lamentable» l'ús de la violència

Actualitzada 19/02/2021 a les 20:22

Els convocants de la protesta de Torredembarra que va desembocar ahir a la nit en un atac a un centre de menors de la localitat es desvinculen dels assaltants i, en declaracions a EFE, titllen de «lamentable» l'ús de la violència.Una protesta veïnal convocada per reclamar més seguretat a Torredembarra va acabar anit amb persecucions i una agressió a un menor estranger, així com amb danys en portes i finestres d'un centre de menors de la Generalitat situat en aquesta localitat.Els organitzadors de la protesta només volien posar el focus en «la inseguretat» que pateixen, segons ha explicat a EFE el seu portaveu, Matías Redondo.Els veïns estaven atemorits pels habitants d'un xalet ocupat al carrer Mimoses de la localitat, en el qual també hi ha problemes per tràfic de drogues. «Els detenien, els deixaven en llibertat i després, amenaçaven els denunciants», ha criticat Redondo.«Convoquem la protesta per fer-nos escoltar i quan ja havia acabat, uns quants que ni sabem qui són, van anar a buscar els nois conflictius», explica el portaveu veïnal.Redondo titlla d'«horrorós» l'atac i el desvincula de les reivindicacions veïnals, que «segueixen en peu».Aquest diumenge, hi ha convocada una protesta antifeixista a Torredembarra a causa de l'atac al centre de menors, que va deixar un saldo de dos nois ferits (a un li van trencar el nas) i abundants desperfectes al centre i mobiliari urbà.Redondo reivindica: «Nosaltres tenim el dret a manifestar-nos i no podíem saber que la protesta atrauria gent violenta».Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra informen que la investigació sobre el succés segueix oberta, encara que de moment no es preveuen detencions.