Comencen les prospeccions arqueològiques a l'aqüeducte romà del Francolí

Els propers dies, els treballs continuaran pels termes municipals de Puigdelfí, Pallaresos i Perafort

Actualitzada 19/02/2021 a les 11:59

L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica de Tarragona (ICAC) ha iniciat les prospeccions arqueològiques a l'aqüeducte romà del Francolí. Les excavacions dutes a terme durant 2020 a diferents poblacions del Camp de Tarragona van permetre als investigadors determinar que l'aqüeducte del Gaià no és un sol aqüeducte sinó que es tracta de dos aqüeductes connectats. Ara han començat les tasques per intentar recuperar-los.Durant els primers dies, l'ICAC ha constatat que pràcticament dels 9 km de construcció de l'aqüeducte dins el terme de Tarragona estan destruïts o, en el millor dels casos, ocults per la vegetació. No obstant això, el tram millor conservat és el situat als números 47 i 49 de l'avinguda de Catalunya. Altres restes de l'aqüeducte es troben al Camí Vell de Valls. Aquí es detecten escassos indicis fins arribar a la zona de les Coves de la Pedrera.Passat el Pont del Diable i seguint cap el nord, la conducció està oculta per un espès bosc en una longitud de 3 km per entrar després a Sant Ramon i Sant Salvador, on la construcció dels barris n'ha fet desaparèixer 1,5 km. Finalment, en els darrers 500 m abans d'entrar en el terme municipal dels Pallaresos, es conserven alguns trams considerables.Els propers dies, els treballs de prospecció continuaran ara als termes municipals de Puigdelfí, Pallaresos i Perafort. També s'investigarà la zona al voltant del Pont del Diable, on alguns indicis apunten la possibilitat de noves descobertes.L'investigador de l'ICAC Jordi López lidera els treballs de prospecció, amb la participació d'Anna Gutiérrez Garcia-Moreno (ICAC), Josep Maria Puche (ICAC) i Josep Zaragoza.