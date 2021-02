Afers Socials condemna l'agressió que van patir dos nois del centre de menors de Torredembarra

Una manifestació pacífica per reclamar més seguretat al municipi va acabar amb destrosses a l'equipament per part d'un grup reduït

Actualitzada 19/02/2021 a les 11:43

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies condemna l'agressió que van patir ahir al vespre dos nois residents al centre de menors de Torredembarra, un d'ells amb ferides greus, així com l'atac que ha provocat importants destrosses al centre.El Departament qualifica l'atac de «molt greu» i recorda que els centres de protecció de menors són serveis públics que acullen les persones més vulnerables de la societat. Per això titllen d'«inacceptable que hi hagi qui vulgui focalitzar l'odi cap a les persones que més hauríem de protegir».El Departament ha reiterat el seu rebuig frontal a aquestes actituds violentes als espais on viuen els menors sota la tutela de l'administració i ha anunciat que, com ha fet en les altres ocasions, ja ha posat en marxa el seu equip jurídic per denunciar aquests fets.

Les agressions i l'incident es van produir després que es produís una manifestació pacífica a Torredembarra per reclamar més seguretat ja que un grup de joves estrangers tenen a gran part del municipi atemorit.