Mig miler de grups musicals s'inscriuen al festival FiM Vila-seca 2021

Més de 500 grups de música emergent i familiar s'han inscrit a la convocatòria per formar part de la programació de la FiM, fira de música emergent i familiar de Vila-seca. La fira, que se celebrarà entre el 7 i 9 de maig, reneix «com a cita, aparador i mercat» de la música moderna emergent i els espectacles musicals familiars fets a Catalunya. Per al director artístic de la FiM, Martí Marfà, l'allau d'acreditacions professionals referma que el sector necessita espais com la fira «més que mai» i que la creativitat «confinada» vol descloure. Entre els inscrits es triarà la programació final que es presentarà al març. Es valorarà el caràcter emergent, la qualitat, la innovació i l'originalitat de les propostes.