La contractació al comerç s'enfonsa un 26% a Catalunya durant l'últim any

Actualitzada 18/02/2021 a les 13:14

Un estudi de l'empresa Randstad constata que la contractació en el sector comerç a Catalunya s'ha desplomat un 25,9% en el darrer any. En xifres absolutes, al gener es van formalitzar 21.586 contractes davant els 29.115 de l'any anterior i registra la segona major caiguda de tot l'Estat, només per darrera les Canàries, on la xifra va retrocedir un 31,1%, fins als 5.916. Per tant, les rebaixes tampoc van poder aturar el descens de la contractació en l'actual context de pandèmia. De fet, la caiguda del 25,9% és una xifra 9,9 punts superior al descens del conjunt de l'Estat, que va registrar una mitjana del 16%. Per fer l'estudi, Randstad ha comparat les xifres de l'últim any proporcionades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).