Es manté la reducció de la pressió hospitalària i del risc de rebrot a la demarcació de Tarragona

Salut ha notificat sis noves defuncions per coronavirus, una d'elles de residències

Actualitzada 18/02/2021 a les 11:45

Situació a Catalunya

Tarragona i les Terres de l'Ebre han sumat sis noves defuncions per covid-19, una d'elles procedent d'una residència. Al Camp de Tarragona la xifra acumulada se situa en 1.030 morts (+5), mentre que a les Terres de l'Ebre es troba en 165 (+1).La pressió assistencial als hospitals tarragonins i ebrencs ha disminuït. Al Camp de Tarragona hi ha 142 pacients ingressats, un menys respecte l'últim balanç. A l'Ebre ha baixat a 49 pacients, dos menys respecte ahir. A l'UCI del Camp de Tarragona hi ha 48 pacients (-1), i a l'Ebre es mantenen a 22.Els casos acumulats per covid-19 al Camp de Tarragona ja són 34.811, que representen 96 més respecte les últimes dades. Les Terres de l'Ebre sumen 20 casos nous i ja acumulen 9.687.Pel que fa al risc de rebrot, al Camp de Tarragona s'ha reduït cinc punts i es troba en 158, mentre que a les Terres de l'Ebre es manté en 112.Pel que fa al procés de vacunació al territori, al Camp de Tarragona s'ha administrat la primera dosi de la vacuna a 22.175 persones, mentre que 14.305 persones han rebut la segona dosi. A les Terres de l'Ebre les dades són més baixes, 6.583 han rebut la primera dosi de la vacuna i 4.188 la segona.La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, creix una centèsima, fins a 0,85, mentre que el risc de rebrot es manté en 274, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies es redueix i passa de 338,01 a 333,79. S'han declarat 1.715 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 502.055. El 4,28% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 59 noves morts i el total és de 20.371. Hi ha 2.117 pacients ingressats als hospitals, 64 menys, i 616 a l'UCI, 4 més. Els vacunats amb la primera dosi són 271.532 i 175.397 amb la segona (+2.710).