El 'rover' Perseverance de la Nasa aterra a Prades

El Parc Astronòmic de Prades s'ha volgut sumar a la divulgació de la missió que du a terme la Nasa

Actualitzada 18/02/2021 a les 19:32

Veïnes de Prades, no us espanteu! El ROVER està prenent mostres de terra vermella a Sant Roc. Gràcies @nasa per agafar la Vila Vermella com a mostra del terreny marcià.



Si voleu pujar ens podeu contactar. Els nens han d'anar acompanyats d'un adult.#mars2020 #countdowntomars pic.twitter.com/1DRelmGHOL — Parc Astronòmic Prades (@astroprades) February 18, 2021

El 'rover' d'exploració de la superfície marciana que la Nasa ha enviat aquesta tarda a Mart ha aterrat, precisament, a la Villa Vermella de Prades. Tal com ha mostrat el Parc Astronòmic de Prades a través de Twitter, on han compartit un vídeo amb el 'rover' explorant la terra vermella del Mirador de Sant Roc.D'aquesta manera els membres del Parc Astronòmic han volgut divulgar la missió de la Nasa, que a les 20.30 hores d'avui dijous, aterrarà a Mart. Han utilitzat un programa de realitat augmentada per mostrar un 'rover' treballant i duent a terme tasques d'investigació a la Villa Vermella.L'emissió en directe de l'aterratge del 'rover' Perseverance es pot seguir en directe a través de Diari Més