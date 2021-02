Concentració a Torredembarra per protestar contra la inseguretat que viuen els veïns del carrer de les Mimoses

Un grup de joves ha localitzat un dels MENA de la casa okupa i l'han agredit

Un grup d'aproximadament 300 veïns de Torredembarra s'ha concentrat aquesta tarda a la plaça de les Monges del municipi per protestar contra la inseguretat que viuen els veïns del carrer de les Mimoses.Més tard, un grup de joves s'ha desplaçat fins a la casa okupa on viuen el grup de joves MENA que, en els darrers vuit mesos han estat detinguts vàries vegades, i que protagonitzen baralles, robatoris i actes vandàlics.Segons ha pogut saber Diari Més, aquest grup s'ha mobilitzat a prop de la Biblioteca de Torredembarra on havien localitzat un dels MENA i l'han agredit. Aquest s'ha pogut amagar dins un Basar xinès que hi ha la zona. Un grup de vint joves espera a la porta de l'establiment, i demanen al seu propietari que faci fora al jove.La Policia segueix blindant la casa okupa però no actuen, de moment al basar on els joves esperen la sortida d'un dels okupes.(Seguirem ampliant la informació)