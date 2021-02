Alfatulla crearà dunes per protegir la platja dels temporals i el canvi climàtic

Actualitzada 18/02/2021 a les 13:47

L'Ajuntament d'Altafulla ha impulsat un projecte de recuperació de les dunes de la seva platja perquè exerceixin de protecció natural davant les llevantades i els efectes del canvi climàtic. La iniciativa porta per nom Platja Viva i vol combinar la defensa de l'espai natural amb les activitats econòmiques. Per això, una de les mesures a aplicar consisteix en traspassar sorra de les zones de la platja que en reben amb els temporals cap als espais en els quals la platja està en regressió. El projecte ha estat reconegut amb el Premi Iniciativa Medi Ambient de la Diputació de Tarragona, dotat amb 5.000 euros.Les dunes es creen a partir de barreres de retenció de sorra, que imiten la funció de la vegetació a l'hora de retenir la sorra durant un temporal. Les barreres s'han col·locat en punts on la platja és regressiva. Alhora, hi ha llocs, com l'entorn del Vinyet -a la desembocadura del Gaià- que són receptores de sorra. «La zona del Vinyet és de dipòsit. No volem portar muntanyes de sorra d'altres llocs perquè no ens ajuda i alhora hem d'evitar que la platja sigui deficitària», ha exposat Anton Aymemí, coordinador del projecte que ha estat liderat pel doctor en geografia Xisco Roig.Amb tot, Aymemí ha reconegut que han hagut de canviar l'estratègia inicial arran dels cinc temporals de l'any passat, que han fet que a la zona de Voramar –la més propera a Torredembarra- els canvis s'hagin accelerat. De fet, d'uns anys ençà, la platja d'Altafulla «és un espai dinàmic i canviant», que pot variar substancialment «en 24 hores». Per això, ha defensat una «gestió al dia a dia i no oblidar-la durant l'hivern».La coalcaldessa d'Altafulla, Alba Muntadas, ha explicat que la voluntat del projecte és «posar al centre de la gestió aquest sistema natural». Per la seva banda, la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, ha valorat la «creixent conscienciació del món local sobre la necessitat d'impulsar iniciatives mediambientals».