Actualitzada 18/02/2021 a les 14:06

Apareixen elements de gran valor arquitectònic en antics palaus medievals de Montblanc. L'Ajuntament vol posar en valor el seu patrimoni civil, el més desconegut i inexplorat. A la vila hi ha una dotzena de palaus documentats. Només dos tenen un ús públic en l'actualitat, com el palau Alenyà, seu del Consell Comarcal. La resta són privats i la majoria en desús, on s'hi conserven petites joies arquitectòniques.Ara s'ha intervingut als palaus de dues famílies de nobles de l'època: els Cervelló, on s'ha recuperat una galeria d'arcs gòtics, i del Castlà, amb unes arcades renaixentistes sense columna central, tota una raresa, segons els experts. El consistori, però, reconeix no tenir capacitat per assumir la gestió futura d'aquestes fortaleses.