L'alcalde, el cap de la Policia Local i el cap de l'ABP dels Mossos es reuneixen amb els veïns, que estan atemorits

17/02/2021 a les 18:45

L'alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira; el cap de la Policia Local de Torredembarra, Miguel Ángel Marchal i el cap de l'Àrea Bàsica dels Mossos d'Esquadra del Tarragonès, Ramon Franquès, s'han reunit aquest migdia amb una representació de veïns i veïnes del carrer de les Mimoses i voltants arran de la problemàtica que han generat a la zona un grup de joves que viuen en un habitatge. Durant la reunió, l'alcalde i caps policials han explicat les accions que es duen a terme des de fa mesos, entre les quals tot un seguit de detencions, la darrera ahir a la tarda per robatori a l'interior d'un vehicle, menys de 24 hores després d'una altra detenció que es va produir dilluns al vespre.Des del mes de juliol de 2020 fins al 16 de febrer de 2021 s'han produït un total d'11 detencions, principalment per robatoris amb força en habitatges i en vehicles, però també per resistència i desobediència a l'autoritat i furt. Entre març de 2020 i gener de 2021, també s'han realitzat 22 denúncies administratives per incompliment de les mesures sanitàries per evitar la propagació de la Covid-19 i de l'Ordenança de Civisme i Convivència.Al mateix temps, entre gener del 2020 i febrer de 2021 la Policia Local ha comptabilitzat 19 incidents relacionats directament amb l'habitatge on viuen aquests joves al carrer de les Mimoses (avisos, baralles, queixes, etc.). i també s'han comptabilizat 10 incidents més relacionats amb persones que hi viuen.L'Ajuntament reitera que es continua treballant des de tots els àmbits per minimitzar els efectes d'aquesta situació.