Salou aposta per un passaport de vacunació per a turistes i treballadors del sector

Actualitzada 17/02/2021 a les 14:36

L'alcalde de Salou, Pere Granados, aposta per un passaport de vacunació contra la covid-19 per a turistes i treballadors del sector amb l'objectiu de donar «seguretat» i «tranquil·litat», i garantir la campanya. Durant el 2020 la capital de la Costa Daurada va superar el milió i mig de pernoctacions, un 81% menys que el 2019. Segons l'alcalde, Salou va ser la destinació del litoral català líder en pernoctacions.En aquest context, l'Ajuntament ha presentat aquest dimecres un pla d'acció que aposta per evolucionar i ampliar l'oferta turística del municipi en base als actius coneguts de sol i platja i entreteniment, però també els de salut i natura. A l'espera que s'obri la mobilitat global, l'aposta serà atreure el visitant de proximitat.Granados ha afirmat que haver de viure dues temporades sense turisme seria «un gran problema» per totes les destinacions, per la qual cosa ha demanat que es comenci a vacunar «massivament» per tenir la pandèmia sota «control» i que la gent «comenci a moure's». De cara a aquest any l'alcalde i president del Patronat de Turisme ha afirmat que la prioritat és «la reactivació i la renovació del turisme» al municipi.El batlle ha assenyalat la importància d'apostar per elements com la innovació, la sostenibilitat, la digitalització i les destinacions intel·ligents perquè, segons ha subratllat, aquests també són criteris que encaixen amb la filosofia dels projectes que podrien ser beneficiaris dels fons europeus Next Generation.Pere Granados s'ha mostrat esperançat que la situació sanitària estigui «força normalitzada» cap a final de primavera i, si és així, la campanya turística opina que «podrà anar bé». Per això, el municipi ha treballat ja en un pla d'acció anomenat 'REPTTES 2.1 Nous horitzons' amb el qual vol enfocar el futur a curt i mitjà termini.L'objectiu, segons Granados, és poder aconseguir una temporada turística el més llarga possible i durant tot l'any. Per això, aposten per crear nous productes i potenciar i fidelitzar els mercats català i espanyol. «Ens hem de donar a conèixer per la proximitat. Salou té una oferta variada molt potent, més enllà del sol i platja que és el nostre principal reclam», ha defensat.El gerent del Patronat de Turisme, Marc Espasa, ha detallat que volen complementar aquests actius amb els valors de salut, benestar i natura, també des d'una perspectiva vitalista. El consistori treballa en una ruta de miradors, en eixamplar el rendiment i els usos de la platja, en fer extensius els indicadors d'excel·lència a totes les platges i en apostar per una mobilitat enfocada als vianants.El pla d'acció de Salou vol aprofitar l'empenta del sector gastronòmic per potenciar-lo com un reclam i redoblar l'oferta cultural, que és la que presenta «més marge de millora». Així, hi ha projectes per potenciar el relat de Jaume I, el llegat patrimonial i històric que suposen els nius de metralladores o els vestigis de la Guerra Civil, el llegat vinculat a la pirateria o els jaciments geològics. També, reivindicar els reconeixements obtinguts en els àmbits esportius de futbol, golf i vela, als quals se sumarà properament el triatló.Les primeres campanyes s'adreçaran als mercats «veïns» –els visitants de la vall de l'Ebre, el País Valencià, Madrid, Andorra i el sud de França. Tot i això, i a l'espera de l'obertura de la mobilitat, es mantindran campanyes «de latència» adreçades a la resta de l'Estat, el Regne Unit, França, el Benelux, Alemanya, Rússia i l'Europa de l'est per tal de mantenir un canal d'informació obert sobre la destinació.El Patronat de Turisme considera que l'experiència i la maduresa de Salou respecte l'activitat turística és el valor més gran que té per donar al turista la seguretat i les garanties que buscarà enguany en la seva destinació de vacances. Per això, es tornarà a fer valer el missatge del 2020: «Salou, millor que mai».