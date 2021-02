S'inicien les obres per crear un circuit d'educació viària a l'avinguda de l'Avenc de Roda de Berà

Si els treballs avancen segons el previst, el termini d'execució de les obres serà de quatre mesos i la nova zona municipal es podria inaugurar abans de l'estiu

L'Ajuntament ha posat en marxa aquesta setmana els treballs d'execució de dos dels projectes guanyadors de l'edició 1 dels Pressupostos Participatius, els dos que restaven per executar. El primer d'ells, la creació d'un circuit d'educació viària infantil per a bicicletes i patinets a l'avinguda de l'Avenc, va obtenir 55 vots. Per altra banda, la proposta 13 d'aquella edició proposava la creació d'una zona verda enjardinada i d'un parc infantil, amb l'adequació del solar de l'avinguda de l'Avenc, idea que va aconseguir 51 vots.Tenint en compte que les dues propostes s'havien d'emplaçar en els mateixos terrenys de titularitat municipal, l'Ajuntament va demanar l'elaboració d'un únic projecte que les conjuminés. «Volem que aquesta zona sigui un punt de referència per als infants i joves de Roda de Berà, on hi podrem trobar el Punt d'Informació Juvenil, l'Skate Park, i el nou espai amb el circuit d'educació viària, la zona enjardinada i un petit parc infantil», diu el regidor d'Urbanisme, Manel González, qui ha estat aquest matí a peu d'obra per comprovar que els treballs avancen correctament.La totalitat del projecte, amb la combinació de les dues propostes, ocuparà una superfície de 1.873,73 metres quadrats, la major part de la qual es destinarà al circuit d'educació viària, 1.096 metres quadrats. Dins d'aquesta zona es crearan múltiples possibilitats de circulació, totes elles reals, com stops, cedeix el pas, incorporacions i desviaments de les vies principals, rotondes, semàfors o passos de vianants. Tot plegat per promoure en els infants l'adopció de comportaments i actituds responsables cíviques; per responsabilitzar-los en el seu paper de vianant, viatger i conductor; que coneguin les normes de circulació i els senyals de trànsit, i que puguin experimentar els coneixements teòrics que adquireixen a l'aula, gràcies a les classes d'educació viària que cada curs imparteix a les escoles la Policia Local de Roda de Berà, des de fa 29 anys.Si els treballs avancen segons el previst, el termini d'execució de les obres serà de quatre mesos i la nova zona municipal es podria inaugurar abans de l'estiu.El pressupost destinat, de la partida dels Pressupostos Participatius de l'edició 1, era de 101.000 euros, tot i que finalment el projecte es va adjudicar per un total de 89.104,99 euros.