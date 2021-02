Més de 1.200 robatoris a l'interior de vehicles al Tarragonès el 2020

Les xifres suposen un descens de més del 50% respecte al nombre d'aquesta mena de delictes comesos durant el 2019

Els Mossos d'Esquadra van registrar durant el 2020 més de 1.200 denúncies per robatoris amb força a l'interior de vehicles a la comarca del Tarragonès. Concretament, i amb dades entre els mesos de gener i novembre, es van produir un total de 1.198 casos d'aquesta tipologia delictiva, dels 26.648 que hi va haver a Catalunya. Tot i que les xifres oficials no divideixen el nombre de casos per municipis, segons ha pogut saber Diari Més almenys el 75% d'aquests robatoris s'haurien produït a Tarragona ciutat. Cal tenir en compte que durant el desembre, encara que les dades d'aquest mes encara no s' hagin publicat per part dels Mossos, la capital de comarca va patir una onada de robatoris dins dels cotxes, amb la qual cosa el balanç total del 2020 és força superior als 1.200.

No obstant això, i segurament a causa de les restriccions arran de la pandèmia de la covid-19, el nombre d'aquests delictes va caure al voltant d'un 50% respecte a l'any 2019, quan hi va haver un total de 2.574 robatoris amb força a l'interior de vehicles al Tarragonès dels 39.727 que es van produir a tot Catalunya. El gener de fa dos anys va ser el mes que va registrar el pic màxim, amb 300 casos, seguit dels 265 del mes d'agost i dels 260 del febrer. En canvi, el 2020, els mesos de juliol i agost van ser els més problemàtics en aquest sentit al Tarragonès, amb 166 i 190 robatoris en cotxes, respectivament. Aquests delictes només van baixar dels 100 casos en els mesos de març, amb 64, d'abril, amb només 27, i de maig, amb 46, així com en el mes de novembre, amb 84 casos. L'escassa mobilitat durant el confinament va ser la principal causa d'aquesta reducció, tot i que ni així es va aconseguir que no es produís cap cas.

Tot i que els efectes de la pandèmia, en aquest cas, servissin per fer caure el nombre de delictes, diferents associacions de veïns dels barris relacionaven l'escassa mobilitat amb el toc de queda, a partir de les 22 hores, amb l'onada de robatoris amb força a l'interior de vehicles que es va viure a la ciutat cap a finals de novembre i principis de desembre de 2020. Els representants veïnals que explicaven aquell augment de delictes, reconeixen ara que, en major o menor mesura, ja no es produeixen des de l'inici de 2021, o almenys no amb aquella intensitat.

Paco Fiori, un dels impulsors de la Plataforma Recuperemos Nuestros Barrios, assegura que a Ponent potser no es produeixen tants robatoris dins els cotxes com a finals de 2020, però lamenta que «tota la delinqüència va de la mà i, quan no són robatoris en vehicles, ho són en establiments o són amenaces. Seguim vivint amb molta inseguretat, estem fotuts». En aquest sentit, Fiori aprofitava per demanar, un cop més, que hi hagi més presència policial als barris de Bonavista, Torreforta, Campclar, etc. «Almenys hi hauria d'haver una patrulla que donés voltes per aquests barris durant tot el dia, tot i que que seria necessari que en fossin dos, però amb una ja estaríem satisfets», sostenia Fiori, que remarcava la importància i la necessitat de la imatge de l'agent de policia al carrer, ja que «transmet moltíssima tranquil·litat només veure'l i el que necessitem és poder sortir de casa sense por».

Per altra banda, l'onada de robatoris dels mesos de novembre i desembre també va afectar la zona de Llevant. Segons expliquen els representants veïnals de la zona, però, s'han produït molt pocs casos des dels pics d'aquelles setmanes. Josep Maria Bertran, president de l'Associació de Veïns de l'Arrabassada, explicava que es va adonar dels robatoris del desembre «perquè passejant vam trobar-nos amb molts cotxes amb els vidres trencats i, tret d'alguns veïns que sí que ens van avisar, cap dels afectats va explicar-nos-ho a l'associació, potser perquè no estan associats». Des de llavors, «no hem sentit a dir res més», sostenia Bertran. De la mateixa manera, a Cala Romana, el president de l'entitat veïnal del barri, Saül Garreta, negava també tenir constància que aquesta mena de delictes s'hagin seguit produint. Finalment, Sant Pere i Sant Pau també va ser escenari de molts robatoris dins de cotxes a finals de novembre i principis de febrer. «Fins i tot van arribar a obrir-ne cinc en un sol dia», recorda, uns mesos després, Gabriel Muniesa, president de l'Associació de Veïns la Unió. En el cas del barri del nord també s'ha tranquil·litzat la situació. «Van ser fets puntuals», defensa Muniesa, que recorda que aquells dies també hi va haver molts robatoris en trasters. «Devia ser alguna banda organitzada que s'havia especialitzat a entrar-hi i van prendre moltíssimes bicicletes», assegura.