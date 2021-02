Més de 9.000 alumnes de Tarragona fan les proves d'avaluació de 4t d'ESO

Un total de 82.101 alumnes de 1.093 centres educatius faran entre aquest dimecres i aquest dijous les proves d'avaluació de 4t d'ESO. Aquesta avaluació determina el grau d'assoliment de les competències bàsiques en acabar l'ensenyament obligatori però es tracta d'una diagnosi i no marquen la superació o no de l'etapa. Les competències que s'avaluen són la lingüística, en català castellà i llengua estrangera i aranès a l'Aran; la matemàtica i la cientificotecnològica. Aquest dimarts es faran les proves de matemàtiques, llengua castellana i estrangera.Per territoris, hi participaran 14.489 alumnes del Consorci d'Educació de Barcelona, 11.329 dels serveis territorials del Vallès Occidental, 10.047 del Maresme-Vallès Oriental, 9.214 del Baix Llobregat, 9.143 de Barcelona Comarques, 8.526 de Girona, 7.385 de Tarragona, 5.974 de Comarques Centrals, 4.297 de Lleida i 1.697 de les Terres de l'Ebre.Com a novetat i degut a la pandèmia, aquest any els aplicadors seran professorat del propi centre, mentre que en edicions anteriors eren externs. L'objectiu és no trencar grups de convivència.