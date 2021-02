La defensa de Said Ben Iazza diu que la seva participació als atemptats del 17-A va ser «simbòlica»

«L'opinió pública ja els ha condemnat»

Sánchez ha explicat que Ben Iazza va col·laborar des del primer moment amb els agents que el van interrogar i ha defensat que el seu client no va mentir, a diferència del que van dir els policies.Ha explicat que un mes després dels fets els agents van entrar a casa seva tirant la porta a terra. «En aquest mes, si hi hagués hagut alguna participació en els fets no hauria marxat al Marroc? I es queda esperant que el vinguin a detenir, anant a treballar cada dia de la setmana?», s'ha preguntat.L'advocat també ha posat en dubte que l'organització terrorista Daesh tingués res a veure amb els atemptats, malgrat la reivindicació. «Daesh s'apunta al carro de la publicitat, la reivindicació no té cap credibilitat d'autenticitat», ha afirmat.Finalment, ha demanat una sentència absolutòria i que s'acordi la llibertat provisional tenint en compte que fa tres anys i mig que està a la presó.L'advocat de Driss Oukabir ha insistit en el fet que a part del lloguer de la furgoneta considera que no hi ha més proves que l'incriminin, i que en cap moment es va radicalitzar perquè va continuar consumint alcohol i drogues i sortint de festa. No coneixia els plans de la cèl·lula, ha destacat Álvarez.Pel que fa a l'imam de Ripoll, Álvarez ha dit que si no se'n declara la mort s'haurà d'obrir una nova investigació. En aquest context, ha posat en dubte la validesa de les proves d'ADN dels mossos perquè diu que el líquid reactiu estava caducat. Per això ha afirmat que amb independència de la sentència remetrà la declaració del responsable del laboratori del cos al jutjat de guàrdia de Madrid.«La opinió pública ja els ha condemnat, ja han patit la condemna de la premsa, però ha de ser el tribunal qui decideixi valorant tots els fets», ha exposat l'advocat de Driss Oukabir.Durant la presentació dels informes finals el president del tribunal, Alfonso Guevara, s'havia mantingut callat fins que Álvarez ha posat en dubte que l'autor de l'atropellament de la Rambla, Youness Abouyaaqoub, fos abatut uns dies després a Subirats pels agents amb 20 trets. Guevara li ha dit que era innecessari imputar un delicte d'homicidi als mossos per defensar Driss i l'advocat s'ha disculpat.