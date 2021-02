L'Alt Camp prepara un pla de reactivació econòmica per contenir l'impacte de la covid-19

«A les grans indústries no els ha afectat tant, però a autònoms, al sector serveis i sobretot als comerços ha afectat moltíssim, però a la vegada detectem que s'estan reactivant les ofertes de treball i això és una bona dada», afirma amb optimisme Rosa M. Rovira, presidenta de l'Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera. Aquest organisme treballa en el foment de la formació i l'ocupació. Un dels seu eixos de treball són la figura dels prospectors, que van empresa per empresa per detectar les seves necessitats a nivell laboral.Amb la voluntat de sumar esforços i aprofitar al màxim els 103.000 euros de subvenció del SOC, ambdues administracions s'han unit a fi d'elaborar un pla de reactivació econòmica comarcal. A grans trets, Vallsgenera hi aporta la infraestructura -espai i mitjans-, i el Consell, el personal tècnic. Una de les línies de treball es vol centrar en el teixit comercial de l'Alt Camp. El Consell Comarcal vol disposar d'una base de dades de les activitats de tota la comarca -actualment només n'hi ha a nivell local- i intentar donar-los un cop de mà en la seva digitalització.L'altra gran línia de treball és el pla de reactivació socioeconòmica per pal·liar els efectes de la pandèmia, amb actuacions i mesures concretes, que s'elaborarà amb xarxa amb tots els agents de la comarca. «No volem una gran diagnosi que no ens aporti cap benefici, sinó trobar les accions concretes a treballar conjuntament», manifesta Robert Figueras, conseller d'Ocupació del Consell Comarcal de l'Alt Camp. El document, amb el qual s'hi treballa des del mes de novembre, quedarà enllestit al maig, amb una execució d'un any de durada.