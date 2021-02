Els Bombers reben set avisos per incendis en contenidors a la demarcació de Tarragona

Les protestes contra l'empresonament de Pablo Hasel van comportar aldarulls ahir al vespre per tot Catalunya

Actualitzada 17/02/2021 a les 08:31

Els Bombers de la Generalitat han hagut de fer diversos serveis al territori per incendis en contenidors, la majoria al Camp de Tarragona. Les protestes contra l'empresonament de Pablo Hasel van comportar aldarulls ahir al vespre per tot Catalunya.A Tarragona, el primer avís es va donar a la Rambla Vella i més tard al carrer Nit i prop del cementiri. A Valls també es van produir dos incendis al carrer Balmes i a Francesc Gumà Ferran.Al Vendrell també van calar foc a contenidors al carrer Narcís Monturiol. A les Terres de l'Ebre només van ser alertats per un foc a Deltebre.