Els acusats pel 17-A aprofiten l'última paraula per insistir que no sabien què passaria

Houli Chemlal ha parlat amb l'ajuda d'un paper, que ha llegit mostrant-se penedit. Ha dit que el fet d'haver col·laborat amb la investigació demostra que no és un islamista extremista. «Això és considerat apostasia per la gent amb aquesta ideologia, que no té res a veure amb el vertader islam, que és pau i respecte», ha afirmat.«Sempre em mantenia al marge del que passava i no actuava per voluntat pròpia; estava obligat per aquestes persones», ha dit. «Sempre tenia por que si els abandonava o no els feia cas em podien ferir a mi o la meva família, sabien on vivia i m'amenaçaren en diverses ocasions si no els obeïa», ha afegit. L'acusat ha afegit que en cap moment va tenir intenció de cometre cap acte criminal encara que l'haguessin obligat.Houli ha defensat que mai va veure a Driss Oukabir, un altre dels acusats, a la casa d'Alcanar. Ha afegit que el seu passaport no sap com va arribar a la furgoneta i que ell mai ha fabricat explosius, no sap com es fabriquen ni ha vist com es fan. «Jo no sabia que passaria el de Barcelona i Cambrils, i em penedeixo d'haver estat a la casa, em penedeixo d'haver estat amb aquestes persones, i lamento molt el que ha passat», ha conclòs.Per la seva banda, Driss Oukabir ha preferit intervenir sense cap paper, dirigint-se en primer lloc al jutge. «Volia demanar perdó per no poder conteni-me aquests dies, perquè s'han dit tantes mentides que no he pogut», ha dit. També ha defensat la seva col·laboració en la investigació perquè va entregar el telèfon mòbil i la contrasenya quan li van demanar, ha explicat.«Quin interès havia de tenir en el que ha passat? Jo també he perdut un ésser estimat, tant de bo no hagués passat tot això, mai hauria pensat que podria passar», ha lamentat. Ha afegit que si hagués sabut que podria passar hauria intentat evitar-ho. «Jo entenia que el meu germà podia estar en algun embolic de robatoris», ha afegit. «Lamento tot el que ha passat, ho lamento molt i no tinc res mes a afegir», ha acabat.La intervenció de Said Ben Iazza ha estat la més curta. «Jo no tinc res a afegir a part del que ha dit l'advocat. Confio i deixaré que les proves parlin per sí mateixes», ha expressat.