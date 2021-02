Descens d'ingressats al Camp de Tarragona i l'Ebre, però no hi ha treva en la xifra de morts

A les dues regions sanitàries s'han comptabilitzat 98 nous contagis i el risc de rebrot continua a la baixa

Actualitzada 17/02/2021 a les 11:07

Catalunya supera els 500.000 casos confirmats

La demarcació de Tarragona continua sumant noves defuncions per coronavirus. Aquest dimecres Salut ha notificat 9 noves morts, vuit d'elles al Camp de Tarragona. Aquesta regió sanitària ja acumula un total de 1.025 defuncions, mentre que a les Terres de l'Ebre la xifra es troba en 164 (una més respecte la jornada anterior).El nombre de pacients als hospitals tarragonins ha disminuït a 143, tretze menys respecte l'últim balanç. A l'Ebre també ha baixat a 51 pacients, deu menys respecte ahir. Respecte a l'UCI, al Camp de Tarragona es mantenen els 49 pacients que hi havia en la jornada anterior, i a l'Ebre ha baixat a 22 (-1).Els casos acumulats per covid-19 al Camp de Tarragona ja són 34.715, que representen 76 més respecte les últimes dades. Les Terres de l'Ebre sumen 22 casos nous i ja acumulen 9.667.Al Camp de Tarragona el risc de rebrot es troba en 163 i a les Terres de l'Ebre se situa en 112.Pel que fa al procés de vacunació al territori, al Camp de Tarragona s'ha administrat la primera dosi de la vacuna a 20.852 persones, mentre que 14.014 persones han rebut la segona dosi. A les Terres de l'Ebre les dades són més baixes, 6.559 han rebut la primera dosi de la vacuna i 4.138 la segona.Catalunya ha superat els 500.000 casos de covid confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia. En concret, se n'han confirmat 500.340 per aquesta via després de sumar 1.851 en les darreres 24 hores. El 4,30% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. Segons l'últim balanç del Departament de Salut, la velocitat de propagació, l'Rt, creix 2 centèsimes, fins a 0,84, mentre que el risc de rebrot baixa a 274, un punt menys que fa 24 hores. En paral·lel, la incidència a 14 dies passa de 344,9 a 338,01. S'ha informat de 51 noves morts i el total és de 20.312. Hi ha 2.181 pacients ingressats als hospitals, 142 menys, i 612 a l'UCI, 27 menys. Els vacunats amb la primera dosi són 252.818 (+4.287) i 172.687 amb la segona (+1.313).