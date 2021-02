Prop de 400 llocs de treball en perill per la fi de les concessions de l'AP-7 i l'AP-2

Tot i que Abertis –l'empresa que gestiona les concessions-, els sindicats i l'administració estan celebrant reunions de forma periòdica per resoldre incidències, des de la Unió General de Treballadors (UGT) assenyalen que les parts no començaran a actuar de forma decidida fins que es decideixi la nova fórmula de gestió dels peatges i es conegui l'impacte que aquesta tindrà sobre l'ocupació.Per altra banda, cal recordar que Abertis ja va anunciar l'acomiadament de 120 persones a Catalunya el juliol passat després d'arribar a un acord per signar un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO). En aquell cas, l'ERO va afectar vora un centenar dels empleats dels peatges i una vintena de treballadors dels serveis centrals.L'impacte exacte de la fi de les concessions d'Abertis és encara una incògnita. El que sí que és definitiu és la voluntat que té el Parlament de Catalunya de no ampliar les concessions de l'AP-7 i l'AP-2 una vegada s'arribi a la data límit. Per altra banda, el ministre de Transports, José Luís Ábalos, ha reiterat que no és possible allargar les concessions i que, en tot cas, s'hauria de celebrar un nou procés de licitació.