La Generalitat autoritza IQOXE a reobrir una de les plantes de derivats d'òxid d'etilè

Actualitzada 16/02/2021 a les 12:53

Més mesures de seguretat

El Departament d'Empresa i Coneixement ha aixecat la suspensió d'activitat d'una de les plantes de derivats d'òxid d'etilè d'IQOXE. La planta que es reobrirà és l'anomenada 3200, que fabrica derivats d'òxid d'etilè i d'òxid de propilè.Empresa ha assegurat que la química ha superat tots els requeriments en matèria de seguretat industrial i que a més ha implementat mesures addicionals, proposades per l'administració a partir dels informes tècnics que analitzen les possibles causes de l'explosió del 14 de gener del 2020 que va causar tres morts. IQOXE ha apuntat que està a l'espera d'uns permisos de l'Ajuntament de la Canonja per tornar-la a posar en marxa.Aquesta és la primera planta de derivats d'òxid d'etilè que la Generalitat autoritza a tornar a posar en marxa. Arran del sinistre, Empresa va suspendre l'activitat de les sis plantes, cinc de derivats i una que fabrica òxid d'etilè. Aquesta darrera ja es va tornar a posar en marxa el maig l'any passat. Pel que fa les de derivats, una és la que es va accidentar (U3100), que ja ha estat desmantellada i la companyia ha anunciat que no es plantejarà la seva reconstrucció fins que hi hagi una sentència judicial. Així doncs, amb la reactivació de la U3200 quedaran tres plantes clausurades. De moment IQOXE no ha sol·licitat la seva reobertura formalment al Departament.La U3200 que es tornarà a posar en marxa properament fabrica productes com l'etilenglicol, polietilenglicol, poliol o etoxilats, alguns dels quals serveixen per fer aïllaments constructius. Empresa ha remarcat que la tecnologia que s'utilitza en aquests casos és diferent a la de la planta sinistrada.Per tal de poder tornar a operar, IQOXE ha hagut de tornar a elaborar l'Informe de Seguretat - el document que analitza la instal·lació i detecta els possibles riscos que presenta a partir de les matèries primeres i dels procediments que utilitza- i el Dictamen de Seguretat –que inclou una inspecció completa de la instal·lació. També s'ha exigit, d'acord amb la normativa, una nova inspecció de tots i cadascun dels equips de pressió de la planta.A banda, Empresa ha remarcat que amb la represa de l'activitat de la planta U3200, la companyia ha adoptat mesures que van més enllà de la llei, i que són recomanacions que es desprenen de l'estudi elaborat per la consultora DNV GL per esbrinar les causes del sinistre. Entre aquestes hi ha la bunquerització de la sala de control. La planta també s'ha equipat amb sistemes que, en cas de detectar diferències significatives en la pressió o la temperatura de diferents punts del reactor, interrompen el procés productiu i poden activar la refrigeració. A més, el Departament ha condicionat la represa de l'activitat a la millora del sistema de protecció i extinció d'incendis, fet que suposarà la instal·lació de detectors de gasos a més ubicacions, de detectors de flama per infraroigs i d'un nou sistema de ruixadors d'aigua polvoritzada. Finalment, l'autorització inclou la instal·lació d'un sistema per a guardar una còpia de seguretat de les dades dels processos productius.Paral·lelament, Empresa manté obert l'expedient informatiu per determinar les causes del sinistre. Un document que no es tancarà fins que hi hagi una sentència judicial.